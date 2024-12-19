Эксперт раскритиковал идею ввести запрет на дарение алкоголя

В Госдуме предложили ограничить россиян в возможности дарить алкогольные напитки. Игорь Соломин, советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов "Инициатива"», считает данный законопроект странным и необоснованным.
Были предложены размеры штрафов: 5 тысяч рублей для физлиц, 35-50 тысяч – для должностных, 100 тысяч рублей – для юридических лиц. По словам парламентария, данный проект направлен на уменьшение потребления алкоголя населением России и на распространение идеи о том, что подарки, которые могут нанести вред здоровью, следует исключить.
Один из способов улучшить ситуацию – это провести информационные кампании, направленные на повышение осведомленности граждан о последствиях злоупотребления алкоголем и важности соблюдения законодательства. Чем больше общество осознает проблему, тем выше вероятность поддержания инициатив по контролю, пишет RuNews24.ru.