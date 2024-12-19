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Как не навредить желудку во время новогодних застолий, рассказал эксперт

Во избежание возможных проблем во время новогодних праздников рекомендуется обратить внимание на использование эфирных масел. Они не только создадут праздничную атмосферу, но и помогут позаботиться о здоровье. Ароматерапевт Валерия Козинцева поделилась ценными советами и рекомендациями по использованию эфирных масел.

Создание праздничной атмосферы — это не только украшение дома новогодней ёлкой и гирляндами, но и использование ароматов, которые придают ощущение уюта. Эфирные масла, такие как гвоздика, апельсин, корица, ель, пихта и имбирь, могут стать верными помощниками в создании волшебной атмосферы. Несколько капель масла, добавленных в диффузор или на подарочную упаковку, помогут создать праздничное настроение и поднять дух. Их можно использовать и в других целях.

«Если вам кажется, что вы отравились некачественной пищей, эфирное масло гвоздики может стать вашим спасением. Добавьте 9 капель масла гвоздики в литровую бутылку "Кока-Колы", и с помощью уникальных антисептических свойств этого масла ваши неприятности могут быть нейтрализованы. Не забудьте, что речь идет только о терапевтическом классе масел, которые прошли строгую проверку», - посоветовала эксперт по ароматерапии Валерия Козинцева.

Для предотвращения переедания рекомендуется использовать эфирное масло корицы в аромадиффузоре.

«Его аромат помогает уменьшить тягу к сладкому, что особенно актуально на праздниках», - подсказала Валерия Козинцева.

После обильных застолий рекомендуется провести процедуру детоксикации. Одним из наиболее эффективных средств для этого является лимонное эфирное масло, которое мягко очищает печень и способствует восстановлению слизистой оболочки желудка. Также можно использовать масла имбиря и кинзы, выбор которых зависит от индивидуальных предпочтений, пишет RuNews24.ru.

«Если после застолья вас терзает чувство тяжести и неприятные ощущения в животе, используйте эфирное масло мяты перечной. Растворите одну каплю масла в стакане воды и выпейте эту смесь. Такая простая комбинация поможет избавиться от дискомфорта и вернет лёгкость», - заключила Валерия Козинцева.