Общество

Искусственное освещение Пскова может стать собственностью города

Искусственное освещение Пскова может перейти в собственность города. О таких планах рассказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) глава города Пскова Борис Елкин.

«Что касается текущего освещения, где оно не работает, мы совместно с МРСК (Межрегиональные распределительные сетевые компании - ред.) активно работаем. Недавно была встреча, пришли к определенным договоренностям. Надеюсь, что все получится, и мы все-таки заберем искусственное освещение у МРСК к себе в муниципальную собственность, и как итог будем сами эксплуатировать, содержать, сами будем полноценно за него отвечать как собственники. И как результат, надеюсь, это улучшит качество освещения в нашем городе», - сказал глава города.

Финансирование в данном вопросе играет немаловажную роль, с которой, по мнению градоначальника, власти должны справиться.

«Деньги всегда найдутся, если это касается безопасности жизни наших горожан. Понятное дело, что их всегда мало. Я всегда так говорю, но это действительно так. Мы, конечно, готовы взять на себя обязательства как собственники. В нашем понимании это логично, что мы будем собственниками искусственного освещения. Эти переговоры активно ведутся. Я знаю, что и МРСК тут нам идут навстречу. С центральным аппаратом сейчас обсуждают механизмы, как мы будем совершать передачу. Надеюсь, что в следующем году мы этот процесс завершим и реализуем», - добавил Борис Елкин.