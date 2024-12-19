Михаил Ведерников: Ни одна просьба с «Итогов года» с президентом не останется без внимания

В Псковской области внимательно анализируют обращения жителей, которые были направлены в рамках проекта «Итоги года» с президентом России. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Кремль
Михаил Ведерников отметил, что основные темы, поднятые в обращениях, касаются газификации, здравоохранения, электроснабжения и ЖКХ.
Всего было получено несколько тысяч вопросов, и картина обращений схожа с прошедшей прямой линией, где также поступило более 2,6 тысячи вопросов на ключевые темы, отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в селе Ляды Плюсского муниципального округа наладили продажу лекарств после закрытия последней аптеки.