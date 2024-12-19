Общество

Михаил Ведерников: Ни одна просьба с «Итогов года» с президентом не останется без внимания

В Псковской области внимательно анализируют обращения жителей, которые были направлены в рамках проекта «Итоги года» с президентом России. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Кремль

Михаил Ведерников отметил, что основные темы, поднятые в обращениях, касаются газификации, здравоохранения, электроснабжения и ЖКХ.

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Всего было получено несколько тысяч вопросов, и картина обращений схожа с прошедшей прямой линией, где также поступило более 2,6 тысячи вопросов на ключевые темы, отметил губернатор.

«Все обращения, и по "Итогам года", и по "Прямой линии", расписаны исполнителям. Срок рассмотрения – не более 30 дней, начиная с сегодняшнего дня. Работа уже ведётся (как пример – ситуация в селе Ляды). Но некоторые предложения комплексные, они потребуют времени на реализацию. Итоговый доклад о результатах будет мне представлен в конце января 2025 года. Проанализируем работу ответственных исполнителей, все ли обратившиеся вовремя получили обратную связь и ответы на свои вопросы. Ни одна просьба, предложение, жалоба не останутся без внимания», - заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в селе Ляды Плюсского муниципального округа наладили продажу лекарств после закрытия последней аптеки.