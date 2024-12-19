Общество

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за кражи из банкоматов Псковской области

Участник организованной преступной группы предстанет перед судом за совершение серии хищений денежных средств из банкоматов. Он обвиняется в совершении трёх преступлений по пункту «а,б» части 4 статьи 158 и части 3 статьи 30 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище организованной группой в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе расследования установили, что в период с ноября 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый совместно с четырьмя участниками организованной группы, распределив между собой роли, используя специальное оборудование, взломали банкомат в одном из магазинов города Острова. Всего они похитили из него более 2,5 миллионов рублей.

Кроме того, подельники совершили еще две неудачные попытки хищения денег из банкоматов на общую сумму около шести миллионов рублей. Банкоматы были установлены в магазинах города Пскова и Псковского района, поэтому на места преступлений своевременно прибыли сотрудники полиции и охранной организации.

Заместитель прокурора области Алексеем Поповым утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Плюсского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Ранее приговором Псковского районного суда трое соучастников данной преступной деятельности были осуждены к реальному лишению свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 2 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.