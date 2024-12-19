Общество

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле

Новогодний бал «В некотором царстве, в некотором государстве» пройдёт в Псковском кремле 3 января. Бал перенесёт всех участников в волшебную танцевальную сказку и поднимет праздничное настроение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Мероприятие пройдёт в Приказных палатах. На балу будут обустроены антуражные новогодние фотозоны. Праздник пройдёт по сюжетам давно известных всем русских народных сказок, но, помимо это, все смогут познакомятся с зарубежными сказками и с их главными героями.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для участие в мероприятии необходима предварительная запись по номеру телефона: +78112331065. Бал организовывает Псковский музей-заповедник совместно с Молодежным центром города Пскова.