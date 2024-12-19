Общество

Псковский нейрохирург вернулся из командировки в Херсонскую область

Псковские врачи продолжают оказывать помощь мирному населению Херсонской области. Недавно из очередной командировки в Херсонскую область вернулся врач-нейрохирург Псковской областной клинической больницы Дмитрий Горохов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В течение месяца медик оказывал помощь и делился своим опытом с коллегами из Генической центральной районной больницы. Специалист проводил и ассистировал на плановых и экстренных операциях не только нейрохирургического, но и общехирургического, урологического, травматологического профилей. В связи с отсутствием узкопрофильных специалистов дежурил врач в первичном сосудистом отделении, где оказывал помощь пациентам с инсультом. Начинающему доктору пскович помогал расшифровывать КТ и МРТ головного мозга.

Визит псковского врача в Херсонскую область стал первым на новые территории.

«Командировка на новые территории — это не просто возможность работать в другом регионе, а возможность помогать местным жителям и нашим военнослужащим в такое непростое время. Я всегда готов вернуться для помощи жителям новых территорий, если мои знания, профессиональные навыки будут нужны и востребованы», — сказал Дмитрий Горохов.

Кроме того, во время своей командировки в силу своей специализации нейрохирург проводил консультации по заболеваниям нервной системы среди детей и взрослых, которые были пациентами и других районных больниц Херсонской области. Также в Херсонской области Дмитрий Горохов решил стать донором и впервые сдал кровь.