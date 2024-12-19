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Общество

Псковская школьница победила во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

21.12.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

Ученица псковского Многопрофильного правового лицея № 8 Анна Соловьева вошла в число победителей ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На конкурс Анна Соловьева представила проект «Псковская область — Игры (Поиграйка)», с которым одержала победу в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Проект «ПОИграйка» — это молодая и развивающаяся компания в Пскове, которая представляет ассортимент настольных игр с краеведческими элементами истории Псковской области.

«Наши игры позволят вам окунуться в мир увлекательных приключений и узнать больше о культурном и историческом наследии этого удивительного региона. Наша продукция для всех любителей семейных и дружеских вечеров от 7 лет, всех любителей истории, тех, кто чтит память и хочет узнать больше в необычной и легкой форме, хочет создать традиции семейных познавательных вечеров, провести увлекательно время с друзьями. Наши игры идеальны для уроков истории родного края, для школьных коворкингов, для классных часов. Мы предлагаем индивидуальные условия для бюджетных организаций! Планируется создать широкий ассортимент игр, чтобы наши заказчики могли выбрать подходящую для себя. На первоначальном этапе мы создали две уникальные игры. В разработке выпуск третьей и мы на этом не планируем останавливаться», — рассказала Анна Соловьева.

Всего в финальный этап прошли 130 детей, которых тщательно отбирали эксперты конкурса. В этом году ими стали почти 3 тыс специалистов из разных отраслей: образования, науки, медицины, предпринимательской деятельности, педагогики, туризма. Перед тем, как приступить к оценке проектов конкурсантов, они прошли обучение и квалификационное тестирование.

«В 2024 году к конкурсу присоединились более 50 тысяч человек. Победителями среди 130 финалистов стали 36 жителей 22 регионов. Платформа „Россия — страна возможностей“ уделяет большое внимание постконкурсному сопровождению. Специально для 130 юных финалистов 2024 года в 2025 году будет организована образовательная программа в Всероссийском детском центре „Океан“. Вместе с наставниками — экспертами и партнерами конкурса, они получат новые компетенции, научатся мыслить проектно, работать в команде, представлять свои инициативы перед аудиторией. Желаем юным авторам проектов верить в себя и свои идеи и не переставать мечтать, а мы поможем воплотить эти мечты в жизнь!» — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Все финалисты XXI Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» смогут отправиться в туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие», разработанную Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

36 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» отправятся на 21 день во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где для них будет организована образовательная программа.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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