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Врач назвала полезные свойства красной икры

Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться, ведь он тоже важен для организма. Холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов. Помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма», — сказала она.

По словам эндокринолога, в икре содержится большое количество микроэлементов, особенно магния и фосфора. Первый благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Фосфор же играет важную роль в формировании костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК, пишет РИА Новости.

«Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В: В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии», — добавила собеседница агентства.

Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек, заключила Калошина.