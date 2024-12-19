Общество

Вопросы по выплате алиментов и жилищных правоотношений рассмотрели в великолукском центре «Земляки»

12 вопросов за последние две недели рассмотрела команда центра бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Треть вопросов касалась жилищных правоотношений, по одному из них специалисты во время приема направили заявление в полицию. Помогли также написать жалобу в Генеральную прокуратуру, проконсультировали по подготовке иска в суд о защите прав на соцгарантии. Были и вопросы по выплате алиментов, законности списания денежных средств службой судебных приставов, соцнайму жилья и другие», - пишет Александр Козловский.

Прием граждан волонтеры проводят каждый четверг с 15:00 до 17:00 в офисе на улице К. Либкнехта, дом №13А.