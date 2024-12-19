Общество

В Пскове прошел финал областной игры КВН «О ПДД в шутку и всерьез»

Финал областной игры КВН «О ПДД в шутку и всерьез» состоялся в Пскове в пятницу, 20 декабря. Конкурсные задания были посвящены темам безопасности дорожного движения и Году Семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по образованию Псковской области/ Telegram-канал

По итогам всех заданий первое место в игре заняла команда «АвтоСтоп» (город Великие Луки), 2 место у команды «Очень серьёзные» (город Псков), 3 место заняла команда «Порховский дорожный дозор» (Порховский район).

В этом году жюри возглавил Владимир Папорт, врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Тематическую игру организовал комитет по образованию Псковской области совместно с управлением госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.