Общество

Сотрудники УФСИН по Псковской области организовали предновогоднюю благотворительную акцию по сдаче крови

Традиционная ведомственная донорская акция прошла для руководителей и сотрудников УФСИН России по Псковской области сегодня, 22 декабря. Она стала завершающей в 2024 году. Всего течение календарного года представители уголовно-исполнительной системы сдавали компоненты крови более 50 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Большинство из тех, кто пришел на областную станцию переливания крови – опытные доноры, среди них сотрудники, имеющие звание «Почетный донор России». Например, на счету начальника отдела трудовой адаптации осужденных Вадима Вилавского эта донация стала 67-ой. Перед основной процедурой волонтеры прошли проверку состояния здоровья, включающую определение группы крови, резус-фактора, уровень гемоглобина, а также выявление других показателей, влияющих на допуск к сдаче крови.

Как отметили участники мероприятия, стать частью донорского движения накануне Нового года – шанс сделать доброе дело в предпраздничный сезон, когда потребность в поддержании запасов крови возрастает, а количество доноров снижается из-за зимних недугов. Поэтому каждый человек, сдающий кровь, понимает важность этой благородной миссии, которая может спасти чьи-то жизни.