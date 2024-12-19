Общество

Опубликовали график работы новогоднего парка «Сказочный лес» в Пскове

Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» открылся в Пскове в пятницу, 20 декабря. Праздничная локация находится в парке Строителей и уже радушно принимает первых гостей. График работы опубликовал глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Сказочный лес» будет работать до 12 января. В будние дни он будет работать с 16:00 до 22:00, а в выходные — с 12:00 до 22:00.

«Здесь вы сможете вновь ощутить атмосферу детства и погрузиться в мир праздника, волшебства и чудес!» – отметил Борис Елкин.