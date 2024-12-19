Общество

Героиня программы «Беременна в 16» из Пскова ждет четвертого ребенка

Виктория Матвеева из Пскова, участница первого сезона реалити шоу «Беременна в 16» сообщила, что ждёт четвёртого ребёнка. Об этом она рассказала в эфире телепередачи «Жизнь после шоу», который выходит на канале «Ю».

Фото: «Жизнь после шоу. Б16»

Виктории было 17 лет, когда она со своим молодым человеком Арсеном Бойковым стали родителями. Сейчас ей 22, она с Арсеном воспитывает трёх сыновей. На данный момент девушка беременна и ждёт четвёртого ребёнка, тоже мальчика.

В эфире программы многодетная мама рассказала о том, как у них сложилась жизнь после проекта и с какими проблемами они столкнулись. Выпуск шоу «Жизнь после шоу» можно посмотреть по ссылке.