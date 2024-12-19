Общество

Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области поздравил с Днём энергетика, который отмечается сегодня, 22 декабря, всех сотрудников отрасли Псковской области. Свои пожелания Михаил Ведерников написал в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Вы работаете в стратегически важной сфере, от эффективности которой зависит повышение качества жизни в регионе, развитие экономики и улучшение социальных условий», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников заметил, что в этом году совместными усилиями с энергетиками им удалось заложить прочную основу для повышения надёжности электросетевого комплекса Псковской области.

«Запланирована реконструкция 23 линий электропередачи и установка дополнительных опор для сокращения длин пролётов. В общей сложности будет обновлено 400 км линий. Также будет приобретена спецтехника и резервные источники электроснабжения», - рассказал о планах в регионе губернатор.

Помимо этого, он пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, сил, успехов и как можно меньше аварийных ситуаций.