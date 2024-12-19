Общество

Мокрый снег и дожди прогнозируют в Псковской области 23 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 23 декабря, на протяжении всего дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» завтра на территории большинства районов области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха по области в течение суток прогреется от -2 до +3 градусов.

Также будет дудь ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление остаётся низким.