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Общество

Мокрый снег и дожди прогнозируют в Псковской области 23 декабря

22.12.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 23 декабря, на протяжении всего дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» завтра на территории большинства районов области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха по области в течение суток прогреется от -2 до +3 градусов. 

Также будет дудь ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление остаётся низким.

Теги: #регион60 #Погода в Пскове #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
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