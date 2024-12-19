Общество

Новых руководителей филиалов островской больницы представили коллективам

Коллективам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Красногородского филиалов Островской межрайонной больницы представили руководителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Руководителей коллективам представили заместитель председателя комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова, главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян и главы муниципальных образований.

Пушкиногорский филиал будет возглавлять Алик Халиков; Новоржевский филиал — Татьяна Коновалова; Опочецкий филиал — Владимир Богатырев; руководителем Красногородского филиала станет Елена Алексеева.

Напомним, реорганизация Островской межрайонной больницы состоялась 11 ноября.