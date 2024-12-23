Общество

Дед Мороз со Снегурочкой нарядили новогоднюю ель в аэропорту Пскова

Дед Мороз со Снегурочкой нарядили новогоднюю ель в аэропорту Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аэропорта.

Фото здесь и далее: аэропорт Пскова

Все игрушки ручной работы. Над ними трудились более 20 мастеров из 10 муниципальных образований региона.

«Шарики, снежинки, лошадки, Щелкунчик и ангелочки выполнены в разных техниках. Здесь и традиционная вышивка, ватная игрушка, декупаж, аппликация и даже роспись по дереву», - рассказали в администрации аэропорта.

Акцию организовал Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.