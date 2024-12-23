Общество

Навстречу чудесам: новогодняя афиша Великих Лук

Новый год уже совсем близко, города погрузились в волшебную атмосферу, жители готовятся встречать всеми любимый и долгожданный праздник. На этот раз он снова пройдёт без массовых гуляний, при этом событийная афиша полна разнообразных развлечений. В досуговых учреждениях и на открытом воздухе состоятся концерты, спектакли, представления, экскурсии, игровые программы, семейные квесты и многое другое.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие мероприятия запланированы в декабре в Великих Луках, и куда великолучане смогут сходить на январских каникулах.

Ёлочка, гори!

Официальный старт праздничным торжествам в южной столице дали 14 декабря, когда на центральной площади зажгли огни на новогодней ёлке. 22-метровая красавица засияла по велению Деда Мороза, компанию которому составил юный великолучанин Демьян Суханов вместе со своей мамой Яной и главой администрации города Андреем Беляевым.

21 декабря по городу прокатился новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Дед Моробус», который в преддверии праздника традиционно останавливается в различных микрорайонах, в этом году радовал юных великолучан и их родителей выступлениями с участием сказочных персонажей. Маршрут завершился театрализованным представлением «Навстречу чудесам» возле центральной ёлки.

«Дед Моробус» в микрорайоне Лаврино

Напомним, в центре города красуется искусственное дерево, а во дворах многоквартирных жилых домов - живые. В преддверии 2025-го на дворовых территориях появились более 100 лесных красавиц, их установили силами управления ЖКХ по просьбе общественных советников главы города. Украшают праздничные деревья сами жильцы. Также новогодние символы имеются на территории больниц и других учреждений, предприятий и компаний города.

Во дворах по сложившейся традиции проходят новогодние представления, подготовленные творческими коллективами учреждений культуры. Праздники стартовали 21 декабря и продлятся до 29-го, в эти дни Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными героями радуют юных великолучан, проживающих в различных микрорайонах города.

Фото: администрация города / «ВКонтакте»

График на ближайшие дни следующий:

23 декабря: улица К. Либкнехта, 17 - 17:00; проспект Ленина, 61 - 16:00; проспект Гагарина, 139 и 139 корпус 1 — 18:00.

24 декабря: улица Вокзальная, 30, корпус 1,2 - 17:00

25 декабря: улица Гражданская, дом 30/12 - 18:00

26 декабря: улица Энгельса, 17 - 18:00

27 декабря: улица Печорская, 2 / улица Мурманская 3 - 17:30

28 декабря: проспект Октябрьский, 126 - 17:00

29 декабря: улица Рабочая, 5 - 14:00; улица Жукова, 14 - 15:00; улица Тимирязева, 15, корпус 1 - 16:00.

От сказок до вальсов

Учреждения культуры в предпраздничные и январские дни ждут горожан на разнообразные мероприятия.

Так, Дом культуры Ленинского Комсомола с 24 по 28 декабря приглашает присоединиться к новогодним вечерам в стиле советского кино. «Корпоративы» с весёлым общением, танцами, душевными поздравлениями и яркими эмоциями стартуют в 18:00.

3 января в учреждении состоится концерт ВИА «Лейся, Песня!», на котором прозвучат известные всем хиты и новые композиции. «По отзывам поклонников такие концерты дают ощущение праздника среди своих по духу, возвращают эмоции молодости и надолго заряжают позитивом», - отмечают организаторы.

4 января в 13:00 и 15:00 в ДК ЛК начнутся одноактные балет-сказки «Золушка» в исполнении Образцового художественного коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Любови Изотовой по мотивам сказки Шарля Перро. После интерактивной программы всех зрителей ждёт встреча с главным сказочным персонажем: 30 минут игр, музыки и хорошего настроения.

В этот же день в 18:00 в учреждении устроят зимний бал, участники которого окунутся в традиции и атмосферу времён императорской России. Гости станцуют разные виды вальса, полонез, па де питиньер, чешскую польку, готический контраданс, шапелуаз, менуэт, падеграс, экосез, па де труа, а также поучаствуют в веселых забавах и играх. Инициатором мероприятия является коллектив «Танцующий город», который возрождает культуру бальных танцев в городе Великие Луки и Псковской области в целом, объединяет людей для культурного досуга, показывает пример молодежи.

5 января в 10:30 и 12:00 в Доме культуры Ленинского Комсомола представят новогодние сказки-игры «Как Маша, Даша и Снеговички Новый год спасали» от театра юного зрителя «Панорама».

В 18:00 там начнётся «Лютая новогодняя вечеринка» с белорусским коллективом «Jazz City Band».

Для детей и взрослых

Насыщенную афишу подготовил Городской Дом культуры имени Ленина. Ещё 17 января там состоялась праздничная новогодняя программа «Новый год к нам мчится» с энергичными песнями и веселыми танцами в исполнении местных творческих коллективов и солистов.

29 декабря, 2 и 6 января в 11:00 самых маленьких зрителей ждут на кукольном интерактивном спектакле «Синий трактор спасает Новый год» по мотивам российской мультипликации Артура Днепровского. Гости отправятся в новогоднее путешествие по зимнему лесу вместе с Дедом Морозом и его верным другом Котэ. После представления на втором этаже состоится праздничная программа возле ёлки с главным волшебником и его внучкой Снегурочкой.

29 декабря 17:00, 2 и 6 января в 14:00 и 5 января в 17:00 Дом культуры приглашает на музыкальный интерактивный спектакль «Большие приключения» с интерактивом у новогодней елки. В постановке примут участие местные артисты - Народный коллектив Театр «Маскарад», Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Феникс», Ансамбль танца «Белые Росы», Народный коллектив Театр танца «Мистерия».

4 и 6 января в 17:00 в ГДК им. Ленина покажут спектакль современного танца «Петя и волк», представляющий собой современную интерпретацию музыкальной сказки Сергея Прокофьева. На сцене развернётся история о мальчике Пете, его друзьях и опасном волке. Зрителей познакомят с музыкальными инструментами и их ролью в раскрытии характеров героев.

Перед началом каждого из представлений в фойе Дома культуры будет работать фотозона, где каждый желающий может сделать атмосферные праздничные фотографии. Для маленьких зрителей будет установлена горка.

Также детей и взрослых ждут в Великолукском драматическом театре. В этом году учреждение представляет красочную постановку «Серебряное копытце» по сказкам Павла Бажова, премьера которой состоялась на днях. Перед спектаклем для юных зрителей организуют новогоднее представление у ёлки «Маскарад». Ближайшие постановки - 25 и 26 декабря в 10:00, 29 декабря в 11:00 и 14:00, 4 и 5 января в 17:00.

Фото: Великолукский драматический театр / «ВКонтакте»

Зрителей старше 12 лет приглашают на премьеру «Бабушкины попугаи», которая запланирована 28, 29, 30 декабря, 3 января в 18:30 и 8 января 2025 года в 17:00.

Актёры представят «безбашенное хулиганство в одном действии с куплетами и канканом по пьесе Николая Хмельницкого». Продолжительность спектакля - 1 час.

Марафон торжеств

Праздничная атмосфера царит в городских учреждениях дополнительного образования. Так, 17 декабря в Детской школе искусств «Центр» прошёл новогодний концерт учащихся, которые представили публике не только сольные, но и разнообразные ансамблевые номера, продемонстрировали слаженную игру, музыкальную выразительность и умение чувствовать партнёра. В программе звучали произведения как классического, так и современного репертуара.

Фото: комитет культуры администрации Великих Лук / «ВКонтакте»

14 января в 18:30 в концертном зале учреждения начнётся концерт под названием «Рождественская симфония». Учащиеся представят публике свои музыкальные достижения, также на сцену выйдут преподаватели, Заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант» и Образцовый коллектив хор мальчиков. Прозвучат произведения, связанные с рождественской темой.

Кроме того, в ДШИ «Центр» открыта выставка «Семейные истории», посвящённая Году семьи. Экспозиция включает работы учащихся художественного отделения, которые через живопись и графику рассказали о самых ценных моментах из жизни - от запоминающихся праздников до тихих будничных вечеров.

Разделить атмосферу Рождества и красивой музыки приглашает ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского, где 7 января в 17:00 устроят ежегодный концерт «Рождественский Jazz».

Перед зрителями выступят трио Сергея Шишкова и джазовый альтист, резидент джазовой филармонии Санкт-Петербурга Константин Плеханов. В программе прозвучат произведения великих мастеров джазовой скрипки - Стефана Граппелли, Дидье Локвуда, а также авторская музыка.

До 25 января в ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского можно ознакомиться с выставкой новогодних игрушек «К нам стучится Новый год», на которой представлены экспонаты из частной коллекции Ольги Мурашевой.

В выставочном зале Детской школы искусств открыта экспозиция «Зимняя сказка» с работами преподавателей и учащихся отделения изобразительного искусства. А в концертном зале ДШИ на улице Гражданской, 24 вскоре выступят учащиеся хорового отделения (руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Нина Рекель, концертмейстеры - Анастасия Бахвалова и Мария Ильина). Концерт «Новогодняя мозаика» начнётся 23 декабря в 18:00. 24 декабря 16:30, 18:05, 18:40 там же запланированы три концерта для родителей, бабушек и дедушек от юных талантов отделения «Раннее эстетическое образование».

К марафону новогодних мероприятий присоединилась Великолукская центральная библиотека, которая подготовила для гостей мастер-классы, квесты и квизы, развлекательные программы, викторины и многое другое.

В частности, новогодние активности для читателей устраивают в Городской детской библиотеке им. А.Гайдара. Сотрудники подготовили развлекательные программы с играми и новогодними затеями. Юные посетители тоже готовятся, облачаются в праздничные наряды и читают наизусть зимние стихотворения. Учреждение присоединилось к Международной акции «Книговички», в ходе которой дети познакомились со сказками из сборника «Уютные зимние сказки» современных авторов и занимались творчеством - делали кружевные снежинки.

ЦГБ им. М.И. Семевского на Пионерской, 7 приглашает всех желающих на выставку «Новогодний книжный карнавал» из личной коллекции Ольги Мурашевой, которая будет открыта в фойе до 20 января.

Тот же коллекционер предоставила экспонаты для МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки», где открылась новая выставка по сюжетам почтовых карточек XX века. На новогодних каникулах учреждение приглашает на сборные тематические экскурсии по экспозиции Новгородского музея-заповедника «Когда приходит Рождество», лекцию-беседу о традициях Нового года на железной дороге и не только.

В спортивном комплексе «Айсберг» каждый день ждут великолучан и гостей города на массовое катание на льду. Там же сейчас проводят школьные новогодние праздники в компании Деда Мороза и Снегурочки.

Покататься на коньках вскоре можно будет и в обновлённом «Луки парке», который распахнул свои двери 22 декабря. В рамках праздничного открытия там состоялась концертно-интерактивная программа «ГлавЕлка!» с новогодними мастер-классами. Накануне Нового года парк традиционно радует великолучан зимними развлечениями, в том числе в заветную ночь. На этот раз график работы 1 января указан с 0:30 до 4:00 и с 15:00 до 21:00, о программе пока не сообщается.

До главной ночи года, которую многие с нетерпением ждут, осталось чуть больше недели. Горожане добавляют последние штрихи в украшение своих домов, артисты в свою очередь дарят новогоднее настроение яркими выступлениями и завершают приготовления к предстоящим торжествам. Как выяснилось, в Великих Луках их запланировано немало, а значит, празднику быть!

Ульяна Лаблюк