Общество

ВТБ финансирует проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург

ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В рамках синдиката со стороны банка планируется предоставить более 400 млрд рублей на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта состоялось 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Проект предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург протяженностью 679 км и создание высокоскоростного подвижного состава. Его реализация подразумевает создание принципиально новой для РФ технологии в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Впервые в России будет применена технология безбалластного верхнего строения пути и контактной сети КС-400. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, отметил, что каждый проинвестированный в дорожную инфраструктуру рубль создает материальный мультипликативный эффект для экономики. Спикер отметил, что у ВТБ накоплен огромный опыт по финансированию и самостоятельной реализации масштабных инфраструктурных проектов, который будет применен и при финансировании строительства ВСМ.

«Эффект от проекта ВСМ значимый в масштабах всей страны: на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 тысяч квалифицированных кадров и создано свыше 5 тысяч постоянных рабочих мест после ввода ВСМ в эксплуатацию, а развитие новых технологий, необходимых для создания подвижного состава, обеспечит повышение технологического суверенитета РФ», - добавил Виталий Сергейчук.