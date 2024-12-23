Общество

Акцию для повышения финансовой грамотности населения проводят псковские приставы

В преддверии Нового года управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области запускает акцию «В Новый год — без долгов», целью которой является повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, а также разъяснение правил информационной безопасности и «компьютерной гигиены» как для физических, так и для юридических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Изображение: УФССП России по Псковской области

Акция проходит с 23 декабря по 27 декабря.

В ходе акции сотрудники УФССП проинформируют жителей региона о возможности получения достоверных сведений об исполнительных производствах путем использования официальных источников.

В МФЦ города Великие Луки и Пскова 24 декабря будут организованы приемы граждан.

«Призываем всех жителей Псковской области обратить внимание на свои финансовые обязательства и воспользоваться этой возможностью для решения всех накопившихся вопросов. Важно помнить, что каждый шаг к погашению долга — это шаг к финансовой свободе и спокойствие в Новом году», - отметили в ведомстве.