Общество

Новые вышки связи могут установить в 12 деревнях Псковской области

Завершен подсчет голосов по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая направлена на обеспечение населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек сотовой связью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проголосовать можно было двумя способами: онлайн на Госуслугах (если есть подтвержденная учетная запись) или письмом в Минцифры Почтой России. Всего участие в голосовании приняли более 6 тыс человек, проголосовав в общем числе за 256 населенных пунктов Псковской области.

По итогам голосования был сформулирован перечень 12 населенных пунктов, где рассмотрят возможность установку вышек в следующем году. Среди муниципальных образований региона — Новоржевский, Локнянский, Пыталовский муниципальные округа, Островский, Дедовичский, Псковский, Пушкиногорский и Куньинский районы. Рейтинг населенных пунктов размещен по ссылке.

Квоты на установку вышек мобильной связи для субъектов Российской Федерации сформируют в 2025 году после вступления в силу закона о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Отметим, итоговый перечень населенных пунктов, где установят вышки связи, появится после проведения проверки на наличие услуг связи.