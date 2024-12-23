Творческие мастер-классы пройдут в музейной мастерской Изборска на новогодних каникулах

Творческие мастер-классы будут проводиться в музейной мастерской Изборска в период с 2 по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник
Гости смогут поучаствовать в создании уникальных елочных игрушек из соломы, нарисовать зимние пейзажи и создать милые сувениры для своих близких.
Каждый день будет посвящен новому виду творчества:
- 2 января, 13:00 и 14:00 – мастер-класс по акварельной набойке «Иней».
- 4 января, 13:00 и 15:00 – изготовление мешочка для подарков.
- 5 января, 13:00 и 15:00 – творческий мастер-класс «Светлая история. Рисуем фонари».
- 6 января, 13:00 и 15:00 – «Мастерская ангелов», где участники создадут душевные подарки для своей семьи.
- 7 января, 13:00 и 15:00 – «Рождественская звезда». На этом занятии гости научатся делать украшения на ёлку из соломки.
- 8 января, 13:00 и 15:00 – «Изборская зима», где все желающие смогут нарисовать сказочные зимние пейзажи.