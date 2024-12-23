Общество

Творческие мастер-классы пройдут в музейной мастерской Изборска на новогодних каникулах

Творческие мастер-классы будут проводиться в музейной мастерской Изборска в период с 2 по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Гости смогут поучаствовать в создании уникальных елочных игрушек из соломы, нарисовать зимние пейзажи и создать милые сувениры для своих близких.

Каждый день будет посвящен новому виду творчества: