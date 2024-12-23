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Общество

Творческие мастер-классы пройдут в музейной мастерской Изборска на новогодних каникулах

24.12.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Творческие мастер-классы будут проводиться в музейной мастерской Изборска в период с 2 по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Гости смогут поучаствовать в создании уникальных елочных игрушек из соломы, нарисовать зимние пейзажи и создать милые сувениры для своих близких.

Каждый день будет посвящен новому виду творчества:

  • 2 января, 13:00 и 14:00 – мастер-класс по акварельной набойке «Иней».
  • 4 января, 13:00 и 15:00 – изготовление мешочка для подарков.
  • 5 января, 13:00 и 15:00 – творческий мастер-класс «Светлая история. Рисуем фонари».
  • 6 января, 13:00 и 15:00 – «Мастерская ангелов», где участники создадут душевные подарки для своей семьи.
  • 7 января, 13:00 и 15:00 – «Рождественская звезда». На этом занятии гости научатся делать украшения на ёлку из соломки.
  • 8 января, 13:00 и 15:00 – «Изборская зима», где все желающие смогут нарисовать сказочные зимние пейзажи.
Теги: #мастер-класс #изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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