Общество

Занятия в 13 школах Псковской области частично приостановлены из-за ОРВИ

По причине заболевания ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах в 13 общеобразовательных учреждениях в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Также образовательный процесс приостановлен в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений.

Полностью закрыли на карантин муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова» в Пыталовском районе, детский сад «Солнышко», филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополёк» в Палкинском районе.