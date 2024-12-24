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Общество

Занятия в 13 школах Псковской области частично приостановлены из-за ОРВИ

24.12.2024 15:35|ПсковКомментариев: 0

По причине заболевания ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах в 13 общеобразовательных учреждениях в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. 

Также образовательный процесс приостановлен в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений.

Полностью закрыли на карантин муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова» в Пыталовском районе, детский сад «Солнышко», филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополёк» в Палкинском районе.

Теги: #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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