Общество

Не вставших на воинский учет бывших мигрантов выявили в Пскове

В городе Пскове прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

Фото: ВСО по Псковской области

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе очередного рейда проверили 13 граждан. Среди указанных лиц выявили четырех мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.