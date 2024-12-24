Общество

Взаимодействие с общественными советами обсудили в Общественной палате

Семинар для исполнительных органов государственной власти региона и местного самоуправления прошел в Общественной палате Псковской области во вторник, 24 декабря. Он был посвящен выстраиванию эффективного взаимодействия с общественными советами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники обсудили совместные планы на предстоящий год. Все поступившие пожелания и предложения будут учтены и трансформированы в конкретные мероприятия.

Площадка для встречи выбрана не случайно, поскольку именно Общественная палата Псковской области — это тот институт, который является важным связующим звеном во взаимодействии граждан, общественных организаций, органов государственной власти и субъектов общественного контроля всех уровней.

Общественные советы, являясь одним из субъектов контроля в Псковской области, предоставляют гражданам возможность не только наблюдать за деятельностью государственных и муниципальных структур, но и активно участвовать в обсуждении и принятии социально значимых решений.