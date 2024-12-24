Общество

Агроклассы откроют в трех районах Псковской области в 2025 году

В Псковской области успешно реализуется проект «Аграрные классы», призванный помочь школьникам освоить востребованные агропрофессии, понять специфику сельскохозяйственной деятельности и подготовиться к успешному трудоустройству в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по образованию.

Фотографии: комитет по образованию Псковской области

Программа направлена на развитие профессиональных интересов, самоопределение и изучение основ аграрного предпринимательства.

На сегодняшний день в регионе функционируют 8 аграрных классов в 8 общеобразовательных организациях в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Себежском районах, а также в Локнянском и Невельском муниципальном округах. Образование в аграрных классах охватывает 123 обучающихся.

Аграрные классы осуществляют деятельность в тесном взаимодействии с Великолукской сельскохозяйственной академией. Действующие агроклассы работают по следующим сельскохозяйственным направлениям: ветеринария, почвоведение, механизация, экономика, биотехнология, растениеводство.

На базе Красногородской школы-интерната «Агрошкола» проходят обучение 77 детей. Первое знакомство с профессиями, связанными с сельским хозяйством, начинается в рамках общеобразовательной программы начального общего образования, с 7 класса проходит углубленное изучение по дополнительным общеобразовательным программам «Работник плодоовощного хранилища», «Садоводство», «Механизация».

В 2025 учебном году запланировано открытие новых агроклассов в Псковском, Порховском, Палкинском районах, Кроме того, планируется расширение профилей обучения в сотрудничестве с предприятиями агропромышленного комплекса.

Цель проекта «Аграрные классы» – обеспечить поступление выпускников 9 и 11 классов в профильные учебные заведения региона.