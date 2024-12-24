Общество

Псковский экоактивист: Новый год — это тонны ненужной праздничной упаковки

Новогодние праздники создают проблему для экологии. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» сообщил экоактивист Алексей Жуковский.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил, что за новогодние праздники 2024 года образовалось более миллиона тонн бытовых отходов. Алексей Жуковский уточнил, что новогодние атрибуты и последствия их использования создают большую проблему для экологии.

«Действительно, каждые такие праздники являются очень большой проблемой для нашей экологии. Это тонны ненужной праздничной упаковки, мишура, которой мы украшаем дома, создаем новогоднюю атмосферу», - пояснил Алексей Жуковский.

Основную часть загрязнений составляют стекло (40-45%) и пластик (около 25%).

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».