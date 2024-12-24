Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Банкет в бане? Легко!
Новый год в «Гельдте»
Работа на «Горводоканале»
Обследования без очередей и хамства
Образовательная среда
«Легкая кухня»
Воспитатели будущего
Что привезти из Пскова?
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
100 самых Влиятельных псковичей
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
От стекляшки до «чебурашки»
Защитить от хулиганов
«Истфакт» Ленин в Пскове
Платное лечение
 
 
 
ещё Общество 24.12.2024 14:300 Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь 25.12.2024 12:060 Начинается видеотрансляция круглого стола на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района 25.12.2024 12:020 Забор у спортзала на улице Калинина в Пскове будет демонтирован до конца года 25.12.2024 11:420 Мошенники стали чаще обманывать россиян обещаниями ускорить YouTube 25.12.2024 11:300 Глава администрации Великих Лук стал почетным донором России 25.12.2024 11:220 «Дневной дозор»: Нужен ли запрет на продажу пиротехники?
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 19.12.2024 21:190 Интерактив: Булочка с углем 20.12.2024 14:041 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района

25.12.2024 12:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам развития Псковского района за 2024 год, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).    

К разговору приглашены:

  • Наталья Федорова, глава Псковского района.
  • Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района.
  • Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания.
  • Лариса Александрова, глава Карамышевской волости.
  • Александр Васильев, глава Краснопрудской волости.

Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?

Ведущий круглого стола — Артем Татаренко.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 128 человек
25.12.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция круглого стола на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района 25.12.2024, 12:020 Забор у спортзала на улице Калинина в Пскове будет демонтирован до конца года 25.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 декабря 25.12.2024, 11:540 При крушении самолета выжили 28 человек — МЧС Казахстана
25.12.2024, 11:490 ОФФ «Северо-Запад» предостерегло псковскую федерацию футбола о возможности непризнания выборов президента 25.12.2024, 11:420 Мошенники стали чаще обманывать россиян обещаниями ускорить YouTube 25.12.2024, 11:300 Глава администрации Великих Лук стал почетным донором России 25.12.2024, 11:220 «Дневной дозор»: Нужен ли запрет на продажу пиротехники?
25.12.2024, 11:210 Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом 25.12.2024, 11:130 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году 25.12.2024, 11:050 На борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 16 россиян 25.12.2024, 11:040 Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2027 года
25.12.2024, 11:030 Пропавший пожилой великолучанин с маленькой собакой найден погибшим 25.12.2024, 11:000 Более 1900 домовладений псковичей подключили к газу с начала года 25.12.2024, 10:550 Школьный психолог: Счастливый ребенок не будет травить другого 25.12.2024, 10:530 Не нужно портить людям праздник — Александр Борисов о запрете пиротехники
25.12.2024, 10:490 При крушении самолета в Казахстане могли выжить 12 человек 25.12.2024, 10:430 «Туристическая елка» появилась в Пскове. ФОТО 25.12.2024, 10:380 Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 25.12.2024, 10:310 В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
25.12.2024, 10:301 Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района 25.12.2024, 10:210 Иконы, книги и монеты передали псковские таможенники в Минкультуры 25.12.2024, 10:070 «Экосреда»: Экологичный новый год. ВИДЕО 25.12.2024, 09:560 Великолукское отделение РВИО подвело итоги работы в 2024 году
25.12.2024, 09:520 Легковой автомобиль почти смог протиснуться в одну полосу с грузовиком на Рижском проспекте. ВИДЕО 25.12.2024, 09:450 «Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии 25.12.2024, 09:400 Псков попал в список городов, куда россияне мечтают отправиться на новогодних каникулах - опрос 25.12.2024, 09:200 Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Пскове
25.12.2024, 09:000 Неустановленный мошенник похитил у псковички более 150 тысяч рублей 25.12.2024, 08:400 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 25 декабря 25.12.2024, 08:200 Фильм о подвиге героя Матвея Кузьмина снимают в окрестностях Куньи 25.12.2024, 08:020 В Печорах завершился восьмой этап проекта «Город мастеров»
25.12.2024, 07:300 Эпизод проекта «Тайны псковских храмов» показали на федеральном телеканале 25.12.2024, 07:000 Вебинар по вопросам использования Единого налогового счета проведет налоговая Псковской области 24.12.2024, 22:000 Почему женщины влюбляются в заключенных, рассказал психолог 24.12.2024, 21:500 ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове
24.12.2024, 21:410 Водитель Skoda при начале движения врезалась в Nissan в Пскове. ФОТО 24.12.2024, 21:400 Выставку «Путешествие в детство» в псковской библиотеке показали осужденным 24.12.2024, 21:200 Размер минимального взноса на капремонт в 2025 году напомнили псковичам 24.12.2024, 21:000 Псковские курсанты узнали об истоках семейных традиций празднования Нового года в России
24.12.2024, 20:591 Утренний самолет Москва-Псков вылетел после более чем 12-часовой задержки 24.12.2024, 20:400 Россельхознадзор не пропустил 2,5 тонны корма для животных в Псковскую область 24.12.2024, 20:290 Масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.12.2024, 20:200 20% псковичей получают спиртное в подарок на Новый год – опрос
24.12.2024, 20:000 Почти 400 гуманитарных выездов организовало в Пскове движение «Мы вместе» 24.12.2024, 19:500 Директор «Михайловского» стал героем года по версии газеты «Петербургский дневник» 24.12.2024, 19:450 Взаимодействие с общественными советами обсудили в Общественной палате 24.12.2024, 19:400 Акция «Тайный Дед Мороз» в Пскове собрала около 60 участников
24.12.2024, 19:300 Культурные проекты в Псковской области получат поддержку в размере 38 млн рублей 24.12.2024, 19:250 «Гонки по вертикали»: итоги-2024, конец «триумвирата» и новые вызовы. ВИДЕО 24.12.2024, 19:200 Гостья Пскова получила условный срок и лишилась телефона за покупку наркотиков 24.12.2024, 19:100 В Правительстве Псковской области чествовали энергетиков
24.12.2024, 19:000 На органный концерт «Свет Рождества» приглашают псковичей 29 декабря 24.12.2024, 18:580 Мужчину осудили в Пскове за сотрудничество с иностранным государством 24.12.2024, 18:481 Главу Дедовичского района привлекли к административной ответственности 24.12.2024, 18:470 Полосу движения перекроют на улице Кузнецкой 25 и 26 декабря
24.12.2024, 18:450 Прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела по факту взрыва петарды в псковском ТЦ 24.12.2024, 18:400 Более 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей 24.12.2024, 18:280 «Обратный отсчет»: Будни и праздники псковского «Горводоканала». ВИДЕО 24.12.2024, 18:270 Должностное лицо наказали за незаконное трудоустройство бывшего псковского таможенника
24.12.2024, 18:261 Судимый дновец ответит за ударил кулаком по лицу знакомого 24.12.2024, 18:240 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах работы над региональным бюджетом на 2025 год. ВИДЕО 24.12.2024, 18:230 Псковская область берет в аренду 48 комплексов фотовидеофиксации 24.12.2024, 18:220 Житель Порховского района лишится свободы на 11 лет за выращивание конопли
24.12.2024, 18:150 Константин Болотин об итогах года в псковском «Горводоканале» 24.12.2024, 18:120 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 декабря 24.12.2024, 18:020 «Экосреда»: Экологичный новый год 24.12.2024, 17:590 Михаил Ведерников наградил лучших медиков Псковской области
24.12.2024, 17:570 Псковская таможня работает в штатном режиме в условиях увеличенного потока желающих пересечь границу 24.12.2024, 17:460 T1 Облако помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов 24.12.2024, 17:450 Капитальный ремонт моста через реку Черная в Плюсском округе завершили с опережением срока 24.12.2024, 17:431 Александр Братчиков о новом экотехнопарке: Полигон шикарный
24.12.2024, 17:330 «Гонки по вертикали»: итоги-2024, конец «триумвирата» и новые вызовы 24.12.2024, 17:310 Систему контроля перехода газопровода установят в псковской деревне Новая Гоголевка 24.12.2024, 17:280 В Великих Луках освятили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского 24.12.2024, 17:250 Подведение централизованного водоснабжения в псковский микрорайон Лисьи Горки планируют на 2025 год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru