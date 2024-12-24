Начинается видеотрансляция круглого стола на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам развития Псковского района за 2024 год, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
К разговору приглашены:
Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?
Ведущий круглого стола — Артем Татаренко.