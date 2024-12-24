Общество

Александр Котов: Провинившиеся чиновники всегда несут ответственность

Провинившиеся чиновники всегда несут ответственность. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть задержки со строительством экотехнопарка, с вводом нескольких объектов в эксплуатацию. Это школы, станция умягчения воды. Говорить о том, что это только вина чиновников, я бы не стал. Говорю это как депутат, который принимает участие в реализации этих проектов. Подрядчика определяют торги. Если этот подрядчик соответствует критериям, с ним заключают договор. Там, где чиновники виновны, они несут ответственность, но я бы не стал обвинять их, например, в задержке сдачи экотехнопарка», – сказал Александр Котов

Гость студии уточнил, что в результате проведения торгов не всегда получается предупредить все риски, подрядчик может оказаться недобросовестным или не обладать необходимыми средствами.