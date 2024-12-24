Общество

Каждый пятый работающий пскович в 2024 году конфликтовал с коллегами — опрос

Каждый пятый работающий в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные псковичи и руководители, а также представители компаний из Пскова.

В основном инициаторами конфликта псковичи называли своих оппонентов, лишь по 4% опрошенных рассказали, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Рабочие конфликты чаще разрешаются без привлечения третьих лиц: об этом сообщили 44% конфликтовавших с коллегами, 45% конфликтовавших с руководством. Только благодаря участию третьих лиц удалось решить проблему 24% поссорившихся с коллегами, 10% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с сослуживцами, 40% поссорившихся с начальством.

О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 3% управленцев сами инициировали столкновение, 7% назвали зачинщиками подчиненных. В большинстве случаев ситуации разрешались без привлечения третьих лиц.

В целом для решения рабочих споров практику привлечения специально обученных людей — медиаторов — сейчас практикуют 3% компаний.