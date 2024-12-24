Общество

Памятник царской семье Романовых открыли в Дно

Памятник царской семье Романовых открыли в Дно сегодня, 26 декабря. Его установили возле храма Святых Царственных Страстотерпцев.

Фото здесь и далее: ВГТРК «Псков»

Божественную литургию провел митрополит Псковский и Порховский Матфей. После службы он освятил новый памятник. На нем изображены все члены царской семьи, которые были расстреляны в 1918 году, пишет ГТРК «Псков».

Напомним, что станция Дно стала предпоследней точкой на пути императорского поезда в Петроград. Отсюда Николай II вынужден был отправиться в Псков, где и подписал документ об отречении от престола. Как отметил владыка Матфей во время освещения музейного пространства в подклетье храма, эти события стали поворотными в истории страны.