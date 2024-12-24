Общество

Две чрезвычайные ситуации произошли в Псковской области в 2024 году

Две чрезвычайные ситуации произошли в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Каких-то достаточно серьезных потрясений в 2024 году у нас не произошло. Были две чрезвычайные ситуации. Одна связана с хозяйственной деятельностью, с заморозками, но никакой опасности для людей не было. И вторая ЧС - это взрыв бытового газа в Опочке. Сложная ситуация с точки зрения повреждения конструкции, и погибшие есть, и пострадавшие, но в целом вроде отработали», - рассказал Сергей Лаврухин.

Он отметил, что сейчас в Опочке все в стадии восстановления, но глава района держит все на своем контроле. Режим ЧС снят.

Сергей Лаврухин напомнил, что в 2023 году чрезвычайных ситуаций не было.