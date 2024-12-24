Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору гирлянд

Проверять гирлянды на дефекты в магазине - необходимо. Об этом на онлайн-брифинге «Новогодний шопинг и права потребителей» сообщила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.
«Каждая игрушка должна быть целой, без потеков и воздушных пустот. В саму игрушку должно быть четкое и надежное крепление, чтобы она не разложилась», — отметила Ольга Кольцова.
Она подчеркнула, что родителям нужно выбирать между стеклянными и пластиковыми игрушками, учитывая эстетику и безопасность.
«Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, помните о правилах безопасности. Они могут разбить игрушку и пораниться», — добавила гостья студии.
Что касается гирлянд, по словам Ольги Кольцовой, они должны иметь знак ЕАС и соответствующий сертификат.
«Вы имеете полное право потребовать его у продавца», — подчеркнула она.
Ольга Кольцова также рекомендовала всегда тестировать гирлянды перед покупкой.
«Попросите в магазине включить гирлянду. Это ваше право как потребителя. Если магазин предоставляет такие возможности, лучше воспользоваться ими», — заключила специалист.