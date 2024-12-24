Общество

Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом

Сотрудники полиции с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в преддверии Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Встречи проходят в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и уже стали настоящей традицией. «Сказочных гостей ждет каждый ребенок, поэтому такие мероприятия проходят в особой теплой атмосфере: дети рассказывают стихотворения, делятся успехами за уходящий год. А главный зимний волшебник в свою очередь радует малышей новогодними подарками», - рассказали в ведомстве.

Полицейские не только поздравляют детей с предстоящими праздниками, но и напоминают юным псковичам о мерах личной безопасности, соблюдении требований Правил дорожного движения. В завершение каждой встречи дети обещали в Новом году прилежно учиться и не огорчать родителей.

Сладости для маленьких горожан подготовили член Общественного совета при УМВД России по Псковской области и председатель Псковской областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее» Светлана Петрова совместно с учащимися школ № 2, № 4, № 19 и №24. Кроме того, новогодние подарки для детей подготовил представитель религиозного объединения «Местная религиозная организация "Российская церковь христиан веры евангельской Еммануил"».

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на территории области пройдет целый ряд благотворительных мероприятий.