Общество

Великолукские полицейские поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом

Полицейские вместе с представителями Общественного совета при ОМВД посетили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» к детям пришли заместитель начальника ОМВД – начальник отдела по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев и старший специалист старший лейтенант полиции Андрей Цветков, а также начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД подполковник полиции Игорь Лифаненков.

«Проблемы, с которыми сталкиваются дети, оставшиеся без попечения родителей, требуют особенно чуткого подхода со стороны взрослых. И поэтому такие мероприятия имеют огромное значение для формирования у детей чувства безопасности и уверенности. Важно, чтобы они понимали: есть люди, которые готовы поддержать их и помочь в трудную минуту. Юные горожане должны почувствовать себя неотъемлемой частью общества, в котором забота и внимание к ним являются приоритетами», - отметили в пресс-службе.

Полицейские и член Общественного совета при ОМВД Борис Можайкин порадовали подопечных не только подарками, но и теплыми поздравлениями. В этот раз среди подарков были игрушки и спортивный инвентарь. Встреча с гостями из полиции оставила у детей и сотрудников Центра самые добрые впечатления, рассказали в УМВД.