Общество

Михаил Ведерников подвел основные итоги Года семьи в Псковской области

Более 210 тысяч жителей Псковской области стали получателями социальных выплат и пособий в текущем году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении на торжественном мероприятии в Пскове. Основные итоги Года семьи глава региона озвучил в четверг, 26 декабря, перед началом первой губернаторской елки в Ледовом дворце. В зале собрались порядка 1,5 тысячи человек, в том числе и делегации от каждого муниципального образования региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Это был яркий и насыщенный год. Мы старались сделать все, чтобы каждая семья, все вы, почувствовали внимание и заботу, чтобы вы увидели возможности, напитались яркими впечатлениями, вдохновились сами и вдохновили других на новые свершения. Нам многое удалось», — сказал глава региона.

В тематических мероприятиях для семей региона приняли участие почти 50 тысяч человек. Впервые появился грантовый конкурс для семейных проектов и инициатив, который дал новые возможности для тех, кто хочет развиваться с родными единой творческой командой.

«Мы открыли Центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень востребованная площадка, которая дает время наиболее уязвимым семьям отдохнуть и набраться сил», — продолжил губернатор и особо подчеркнул, что вся необходимая помощь оказывается и семьям участников специальной военной операции.

Глава региона обратился к многодетным и молодым семьям, представителям старшего поколения, родным защитников Отечества: «Все вы — уникальны, и все вы вместе формируете будущее нашей страны и нашей любимой Псковской области. Еще многое предстоит сделать. Как сказал наш президент, демографическая политика остается приоритетным направлением нашей большой работы. Уверен, что со всеми задачами мы обязательно справимся».

Официальная церемония продолжилась показом ледового шоу «По щучьему велению», которое соединяет в себе цирковые трюки и театральное искусство. Ребята и их родители смогли насладиться красочными декорациями — гигантским волшебным ведром, печкой-самоходкой с паровозным гудком и сказочным теремом. На ледовой арене артисты продемонстрировали захватывающие номера, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование. Губернаторские елки в регионе организуют для ребят из многодетных малообеспеченных семей, семей участников СВО, детей-инвалидов, воспитанников учреждений социального обслуживания.

Напомним, в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год указом президента объявлен Годом семьи.

В Псковской области действует целый комплекс мер поддержки семей, материнства и детства. Он постоянно расширяется и совершенствуется, подстраиваясь под наиболее актуальные потребности семей региона. Чтобы создать условия для рождения первых детей в молодых семьях, в Псковской области действует региональная программа по повышению рождаемости на период 2023–2025 годов, введены новые меры поддержки молодых родителей. Кроме того, в июне текущего года утверждена региональная программа по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя». А со следующего года в Псковской области благодаря новому национальному проекту комплекс мер поддержки семей будет еще расширен. В Псковской области проживает более 73 тысяч семей с детьми, в том числе более 7 тысяч многодетных семей.