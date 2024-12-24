Общество

Конкурсные отборы для семей с детьми и молодежи будут проводиться ежегодно - Михаил Ведерников

Новые меры поддержки появились в Псковской области в Год семьи. В том числе – субсидии на молодёжные, а также социально значимые проекты молодых семей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

По итогам конкурсного отбора молодёжных проектов победителями стали 11 идей из Пскова, Великих Лук, Себежа, Плюссы, Великолукского района и Новоржевского округа. Все они направлены на развитие добровольчества.

Также в 2024-м году впервые прошли конкурсные отборы проектов молодых семей на общую сумму 5,1 млн рублей.

Победителями стали 12 заявок из Пскова, Великих Лук, Себежа, Плюссы и Псковского района. Проекты будут реализовываться в 2025 году.

«Принял решение о ежегодном проведении таких конкурсных отборов для семей с детьми и молодёжи. Обязательно участвуйте в конкурсах!» - заключил губернатор.