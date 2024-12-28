Общество

Псковичи рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года - опрос

В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений. К такому мнению пришли специалисты сервиса Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

Для 35% псковичей нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: «Это самый любимый праздник!»



Мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

Каждый второй горожанин (50%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей.

8% псковичей рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков.

7% горожан напрягает общая суета и закупка продуктов .

6% ответивших не в восторге от мытья праздничной посуды и уборки.

4% тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами.

2% опрошенных украшают елку, не испытывая удовольствия.

1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и так далее.