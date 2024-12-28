Общество

Сотрудники регионального следственного управления продолжают принимать участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Сотрудники следственного управления следственного комитета по Псковской области традиционно в преддверии Нового года дарят подарки в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».



Фото здесь и далее: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Пскову следственного управления Дмитрий Павлов присоединился к акции.

«Офицер поздравил 3-летнего Евгения из Пскова, загадавшего на Новый год подарок-сюрприз. Не смотря на то, что у маленького Жени диабет, он очень жизнерадостный и улыбчивый мальчик, любит все мальчишеские увлечения, особенно играть в машинки. Поэтому в качестве сюрприза было решено подарить большой набор спасательных машин», - рассказали в ведомстве.

Встреча с Женей и его мамой состоялась на новогоднем празднике в детском саду. Мальчик показал подготовленный им для выступления номер, а после занялся распаковкой подарков.

В завершение встречи Дмитрий Павлов Жене и его маме хорошего Нового года, здоровья и дальнейших волшебных свершений и открытий.