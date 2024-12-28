Общество

Фотофакт: Елку в Опочке украсили наполовину

Елку во дворе города Опочки украсили наполовину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил местный житель.

«Вот так украсили ёлку в одном из дворов в городе Опочка Псковской области. За идею пятёрка, за исполнение двойка», - отметил местный житель.