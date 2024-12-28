Общество

Четыре тысячи тонн цитрусовых фруктов прошли контроль на госгранице в Псковской области за год

Четыре тысячи тонн цитрусовых фруктов прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхоз надзора.

Через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, с начала года под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию Российской Федерации ввезено 4 тысячи тонны свежих мандаринов и их гибридов (клементинов), лаймов, грейпфрутов, апельсинов, лимонов и помело.

В 2024 году география импортных поставок по сравнению с прошлым годом не изменилась. Партии свежих цитрусовых фруктов были происхождением из Бразилии, ЮАР, Перу, Марокко, Турции, Зимбабве, Колумбии, Мексики, Китая и Гондураса, а ввозились на территорию страны из Нидерландов, Литвы, Турции, Бельгии и Латвии.

Стоит отметить, что в преддверии новогодних праздников на территорию страны через Псковскую область в декабре поступило 80 тонн цитрусовых.

Все «праздничные» партии растительной продукции, которые соответствовали единым карантинным требованиям ЕАЭС, были допущены к ввозу на территорию страны.