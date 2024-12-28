Общество

В Пскове следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области посетили воспитанников городского Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, накануне Нового года. Об этмо Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Дети с радостью встретили гостей, рассказывали подготовленные стихи и пели песни. Сотрудники поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручили сладкие подарки.

В ходе дальнейшей встречи дети рассказали о своих увлечениях и успехах в школе. У каждого из воспитанников есть своя мечта: кто-то хочет стать известным футболистом, кто-то учителем, а кто-то и следователем.

В завершение встречи сотрудники следственного управления пожелали своим юным друзьям успехов в учёбе и волшебного новогоднего настроения.