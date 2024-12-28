Общество

МЧС напомнили псковичам правила обращения в экстренные службы

Правила обращения в экстренные службы на время праздников, напомнили псковичам в МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В период праздничных и выходных дней все службы экстренного реагирования находятся в режиме повышенной готовности.

«Обращаем внимание, что в связи с повышенной нагрузкой на Центр обработки вызовов "112" обращаться по единому номеру следует исключительно в ситуациях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью людей», - отметили в ведомстве.

При обращении в экстренные службы необходимо: