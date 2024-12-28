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Общество

Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января

31.12.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области  1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

«Днем  1 января 2025 года местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается сильный снег, мокрый снег», - Поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении от Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

При сильном снегопаде рекомендуется:

  • воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;
  • машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев;
  • находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.Закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения», - отметили в МЧС. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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