Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.
«Днем 1 января 2025 года местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается сильный снег, мокрый снег», - Поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении от Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
При сильном снегопаде рекомендуется:
«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения», - отметили в МЧС.