Общество

Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

«Днем 1 января 2025 года местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается сильный снег, мокрый снег», - Поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении от Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном снегопаде рекомендуется:

воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте;

приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;

машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев;

находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.Закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения», - отметили в МЧС.