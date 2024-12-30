Общество

Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

"Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ", - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения – 1 мая 2025 года.