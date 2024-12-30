Общество

Эксперт рассказал об условиях для выхода на пенсию в 2025 году

Условия выхода на пенсию претерпели изменения вследствие пенсионной реформы. Просто по достижении пенсионного возраста уйти на пенсию в 2025 году будет нельзя — необходимо накопить определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», - указывает он.

Минимально необходимый стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 15 лет. В расчет входят периоды работы по трудовым договорам, военная служба, больничные листы, декретный отпуск, регистрация в центре занятости, уход за инвалидами и престарелыми людьми.

Человек может претендовать на досрочный выход на пенсию, если работал в определенных отраслях или принадлежит к отдельным социальным категориям. «Однако даже в этом случае для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь определенный стаж работы и минимальную величину ИПК», - уточняет юрист.

Если трудовой стаж женщины достигает 37 лет, а мужчины — 42 года, возможен выход на пенсию на два года раньше, но не ранее достижения возраста 57 и 62 лет соответственно для женщин и мужчин. В случае нехватки стажа для получения полноценной страховой пенсии можно воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования, продолжить работу или подать заявление на получение социальной пенсии.

Досрочно уйти на пенсию могут работники вредных и опасных производств: женщины в 45 лет, мужчины в 50. При этом стаж работы на таком производстве должен составлять не менее 7,5 и 10 лет, а общий трудовой стаж — не менее 15 и 20 лет соответственно для женщин и мужчин.

«Многодетные матери в 2025 году также могут выйти на пенсию раньше остальных женщин. При рождении троих детей женщина сможет уйти на пенсию в 57 лет, четырех детей — в 56 лет, пятерых и более детей — в 50 лет. При этом ей потребуется накопленный страховой стаж не менее 15 лет и соответствующий ИПК», - разъяснил Виноградов.