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Общество

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за метели

02.01.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

«В Псковской и Новгородской областях метель и сильный ветер. Филиалы компании "Россети Северо-Запад" в регионах работают в режиме повышенной готовности. 145 аварийных бригад и 152 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает компания, 183 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному  бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Источник: Псковская Лента Новостей
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