Общество

Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю сказку и дискотеку

Настоящая новогодняя сказка и обширная программа развернулись в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, сегодня, 2 января. Об этом этом сообщили в сообществе парка ВКонтакте.

Фото: парк «Волшебная гора»/ сообщество ВКонтакте

С 12:00 до 18:00 можно получить индивидуальное поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. (о наличии свободных мест стоит уточнять в личных сообщениях сообщества)

С 13:00 до 14:30 - показ новогодняя сказки «Дед Мороз, Снегурочка и пророчество эльфов», а также весёлая дискотека у ёлки с медведем Умкой.

15:30 - 17:00 - новогодняя дискотека у ёлки для всей семьи

Напомним, что в новогодние праздники парк аттракционов «Волшебная гора» работает ежедневно с 12:00 до 21:00.