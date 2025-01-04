Общество

Преимущества работы в полиции перечислили псковичам

Управление МВД России по Псковской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Профессия полицейского - одна из самых важных и востребованных в обществе. Эта работа требует немалой стойкости, выдержки, энергии», - отметили в УМВД.

Работодатель предлагает бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей; выплату страховых сумм до 320 тысяч рублей в случае получения травмы при выполнении служебных обязанностей или в быту; компенсацию за поднаем жилья; санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.

Детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Также у полицейских есть возможность получить бесплатное высшее образование; возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-летнего стажа службы; право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста пребывания на службе 50 лет и выплату единовременного денежного пособия при увольнении.

Помимо этого, предлагается ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учета выходных и нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска. Дополнительные отпуска за выслугу лет (при выслуге 10 лет - 5 дней, при выслуге 15 лет - 10 дней, при выслуге 20 лет - 15 дней). Ежегодная материальная помощь при убытии в отпуск.

В УМВД добавили, что у сотрудников достойная и стабильная зарплата (увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет, специального звания).

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-26-62 и 8 (8112) 59-24-19 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.